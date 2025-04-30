Про це заявив в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, що саме тому Дональд Трамп продовжує казати, ніби Владімір Путін його поважає, хоча жодних підтверджень цьому немає.

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Що впливає на рейтинг Трампа

Фокус-групи, які вивчають настрої виборців у США, показують: імідж "проросійського президента" шкодить Трампу, а ще більше – Республіканській партії.

Вже кілька виборів, навіть на місцевому рівні, демонструють зростання невдоволення суспільства,

– зазначив Іван Ус.

Він додав, що ситуацію ускладнило й підвищення мит на імпортні товари, що спричинило зростання цін у США та погіршило настрій виборців. Найближче оточення Трампа радить йому змінити риторику.

Ці нові заяви – результат такої зміни. Він не визнає своїх помилок, але зменшить кількість заяв, які подобаються Росії, і більше говоритиме критично про її дії,

– сказав Ус.

За його словами, Трамп може перейти до більш жорсткої позиції щодо Росії. Це невдоволення може виявитися у вигляді нових пакетів військової допомоги Україні. США продовжують її надавати.

Ба більше будуть нові пакети допомоги, можливо, непублічно – як це зробив колишній Держсекретар США Курт Волкер без зайвого розголосу. Він почав постачання "Джавелінів", які відіграли важливу роль на початку повномасштабної війни.

Тепер це теж може відбуватись без публічності. Це тільки посилює тиск на Росію. У ролі Волкера, ймовірно, буде Кіт Келлог, який добре орієнтується в ситуації і, можливо, вже має план з посилення обороноздатності України,

– додав Іван Ус.

Він наголосив, що такі плани вже є, і Росії натякають, що вони можуть бути реалізовані, якщо вона не змінить агресивної поведінки. Особливо, якщо не дасть чіткої відповіді на пропозицію Трампа щодо 30-денного перемир'я.