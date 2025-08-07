Во время своей речи он назвал их "польскими патриотами" и "трудолюбивыми людьми". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN24.

Кого назначил Навроцкий?

Канцелярию возглавил политик PiS Збигнев Богуцкий, участник предвыборной программы Навроцкого, один из потенциальных кандидатов в президенты от этой же партии. Его заместителем стал депутат PiS от Подляшья Адама Андрушкевича.

Главой кабинета президента стал Павел Шефернакер – экс-депутат PiS и руководитель предвыборного штаба Навроцкого, который ранее был заместителем министра внутренних дел. Его заместителем назначен Ярослав Дембовский.

В то же время руководителем бюро международной политики при президенте Польши назначен депутат PiS Марцин Пшидач, который ранее некоторое время уже занимал эту же должность в канцелярии бывшего президента Анджея Дуды.

Кроме того, известно, что главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши стал Славомир Ценцкевич – доктор исторических наук, Он был директором Военно-исторического бюро в период с 2016 до 2023 года.

Бывший представитель Института национальной памяти Польши Рафал Лескевич станет спикером Кароля Навроцкого. Напомним, что именно этот научно-исследовательский институт длительное время возглавлял действующий польский президент.

Также в канцелярии остался близкий сотрудник Дуды Войцех Колярский. Он получил должность государственного секретаря. Кароль Рабенда, Агнешка Енджак и Матеуш Котецкий были назначены заместителями госсекретаря.

Напомним, в Польше состоялась инаугурация нового президента. Кароль Навроцкий 6 августа принял присягу и сменил Дуду на посту. Церемония проходила в Варшаве в здании Сейма во время заседания Национального собрания.