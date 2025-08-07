Під час своєї промови він назвав їх "польськими патріотами" та "працелюбними людьми". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.

Кого призначив Навроцький?

Канцелярію очолив політик PiS Збігнєв Богуцький, учасник передвиборчої програми Навроцького, один із потенційних кандидатів у президенти від цієї ж партії. Його заступником став депутат PiS від Підляшшя Адама Андрушкевича.

Головою кабінету президента став Павло Шефернакер – ексдепутат PiS і керівник передвиборчого штабу Навроцького, який раніше був заступником міністра внутрішніх справ. Його заступником призначено Ярослава Дембовського.

Водночас керівником бюро міжнародної політики при президентові Польщі призначений депутат PiS Марцін Пшидач, який раніше певний час вже займав цю ж посаду в канцелярії колишнього президента Анджея Дуди.

Крім того, відомо, що головою Бюро національної безпеки при президентові Польщі став Славомір Ценцкевич – доктор історичних наук, Він був директором Військово-історичного бюро в період з 2016 до 2023 року.

Колишній речник Інституту національної пам'яті Польщі Рафал Леськевич стане речником Кароля Навроцького. Нагадаємо, що саме цей науково-дослідний інститут тривалий час очолював чинний польський президент.

Також у канцелярії залишився близький співробітник Дуди Войцєх Колярський. Він отримав посаду державного секретаря. Кароль Рабенда, Агнешка Енджак і Матеуш Котецький були призначені заступниками держсекретаря.

Нагадаємо, у Польщі відбулася інавгурація нового президента. Кароль Навроцький 6 серпня склав присягу та змінив Дуду на посаді. Церемонія проходила у Варшаві в будівлі Сейму під час засідання Національних зборів.