Что известно о сенаторе Календе?

Календа постоянно активно придерживается проукраинской позиции. В частности, он призывает помогать Украине оружием и другими ресурсами, чтобы отразить российскую агрессию.

В 2025 году он даже посетил Одессу. А еще в 2022 году – Львов и Киев, тогда он верил, что украинцы не сдадутся и не капитулируют.

Я выбрал Украину, потому что украинские ребята за несколько километров от нас защищают нас от опасного убийцы, Путина, который имеет планы относительно Европы. И потому что я привязан к тому, что я там был, я видел их, я знаю об их мужестве, и поэтому я счастлив быть с ними,

– говорил Календа изданию tg.la7.

Также 8 ноября на странице Facebook политик опубликовал отрывок своей речи в поддержку украинцев.

"Запад распадается на куски, и сегодня падают демократии, а вместе с ними и свобода. Пришло время защищать ее, создавая смелую альтернативу этому позорному бипопулизму", – считает он.

Также недавно в эфире итальянского политического ток-шоу сенатор критиковал американского экономиста Джеффри Сакса за продвижение пророссийских нарративов относительно Революции Достоинства.

