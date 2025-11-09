Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис політика в Instagram.

Що відомо про сенатора Календу?

Календа постійно активно дотримується проукраїнської позиції. Зокрема, він закликає допомагати Україні зброєю та іншими ресурсами, аби відбити російську агресію.

У 2025 році він навіть відвідав Одесу. А ще у 2022 році – Львів і Київ, тоді він вірив, що українці не здадуться та не капітулюють.

Я вибрав Україну, тому що українські хлопці за кілька кілометрів від нас захищають нас від небезпечного вбивці, Путіна, який має плани щодо Європи. І тому що я прив'язаний до того, що я там був, я бачив їх, я знаю про їхню мужність, і тому я щасливий бути з ними,

– казав Календа виданню tg.la7.

Також 8 листопада на сторінці Facebook політик опублікував уривок своєї промови на підтримку українців.

"Захід розпадається на шматки, і сьогодні падають демократії, а разом з ними і свобода. Настав час захищати її, створюючи сміливу альтернативу цьому ганебному біпопулізму", – вважає він.

Також нещодавно в ефірі італійського політичного ток-шоу сенатор критикував американського економіста Джеффрі Сакса за просування проросійських наративів щодо Революції Гідності.

Останні заяви Італії щодо війни в Україні