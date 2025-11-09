Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис політика в Instagram.
Дивіться також Сам тримав драбину: спікер парламенту Чехії зняв з будівлі прапор України, депутати відреагували
Що відомо про сенатора Календу?
Календа постійно активно дотримується проукраїнської позиції. Зокрема, він закликає допомагати Україні зброєю та іншими ресурсами, аби відбити російську агресію.
У 2025 році він навіть відвідав Одесу. А ще у 2022 році – Львів і Київ, тоді він вірив, що українці не здадуться та не капітулюють.
Я вибрав Україну, тому що українські хлопці за кілька кілометрів від нас захищають нас від небезпечного вбивці, Путіна, який має плани щодо Європи. І тому що я прив'язаний до того, що я там був, я бачив їх, я знаю про їхню мужність, і тому я щасливий бути з ними,
– казав Календа виданню tg.la7.
Також 8 листопада на сторінці Facebook політик опублікував уривок своєї промови на підтримку українців.
"Захід розпадається на шматки, і сьогодні падають демократії, а разом з ними і свобода. Настав час захищати її, створюючи сміливу альтернативу цьому ганебному біпопулізму", – вважає він.
Також нещодавно в ефірі італійського політичного ток-шоу сенатор критикував американського економіста Джеффрі Сакса за просування проросійських наративів щодо Революції Гідності.
Останні заяви Італії щодо війни в Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто нещодавно заявив, що Україна не зможе повернути всі окуповані території, навіть за підтримки союзників.
Водночас, боячись стати відстороненою, Італія доєднається до закупівель зброї США для України, пише Bloomberg.