Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию CNN.

Что известно о новых подразделениях КНДР и планах Кремля

Северокорейские операторы уже имеют опыт управления дронами и могут использовать их для разведки и нанесения ударов по украинским объектам, а еще около 1000 человек составляют инженеры и саперы.

Привлечение специалистов по беспилотной авиации свидетельствует о новом этапе военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Несмотря на значительные потери первых северокорейских отрядов в ожесточенных штурмах, раненые бойцы возвращаются домой и обучают коллег особенностям современной технологической войны.

По данным украинской разведки, Владимир Путин во время сентябрьской встречи с Ким Чен Ыном может запросить отправку еще до 50 тысяч военнослужащих. Ожидается, что этот контингент будет укреплять российские тыловые позиции, освобождая силы оккупантов для непосредственных штурмов.

Напомним, что, помимо живой силы, Пхеньян активно поставляет России баллистические ракеты KN-23 и KN-24. Украинская разведка зафиксировала передачу более 150 таких ракет, а еще 120 находятся в процессе доставки, что создает существенную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Для оказания помощи в запусках в Воронеж отправили около 90 северокорейских специалистов. В свою очередь Северная Корея рассчитывает получить от России современные системы ПВО С-400 и уже получила комплексы "Панцирь-С1".

Углубление связей Северной Кореи с Россией беспокоит многих членов альянса НАТО, особенно после того, как президент Трамп объявил, что военные учения с Южной Кореей будут сокращены, чтобы не противостоять Ким Чен Ыну, с которым американский президент стремится встретиться снова.