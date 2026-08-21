Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню CNN.

Що відомо про нові підрозділи КНДР та плани Кремля

Північнокорейські оператори вже мають досвід управління дронами та можуть використовувати їх для розвідки й ударів по українських об'єктах, а ще близько 1000 осіб становлять інженери та сапери.

Залучення фахівців із безпілотної авіації свідчить про новий етап військової співпраці Москви та Пхеньяна. Попри значні втрати перших північнокорейських загонів у м'ясних штурмах, поранені бійці повертаються додому та навчають колег специфіки сучасної технологічної війни.

За даними української розвідки, Володимир Путін під час вересневої зустрічі з Кім Чен Ином може запросити відправку ще до 50 тисяч військовослужбовців. Очікується, що цей контингент підсилюватиме російські тилові позиції, звільняючи сили окупантів для безпосередніх штурмів.

Нагадаємо, що, крім живої сили, Пхеньян активно постачає Росії балістичні ракети KN-23 та KN-24. Українська розвідка зафіксувала передачу понад 150 таких ракет, а ще 120 перебувають у процесі доставки, що створює суттєве навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Для допомоги з пусками до Воронежа відправили близько 90 північнокорейських фахівців. Натомість Північна Корея розраховує отримати від Росії сучасні системи ППО S-400 та вже отримала комплекси "Панцир-С1".

Поглиблення зв'язків Північної Кореї з Росією непокоїть багатьох членів альянсу НАТО, особливо після того, як президент Трамп оголосив, що військові навчання з Південною Кореєю будуть скорочені, щоб не протистояти Кім Чен Ину, з яким американський президент прагне зустрітися знову.