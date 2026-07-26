Об этом пишет Daily Mail .

Что стремится сделать Путин?

В разведке предполагается, что Кремль может стремиться проверить готовность нового руководства Великобритании к жесткому ответу. Кроме того, среди факторов возможной провокации называют концентрацию внимания США на ближневосточном направлении, а также внутриполитические процессы в Украине, которые, по мнению собеседников, Москва может воспринимать как возможность для усиления давления.

По информации Daily Mail, Россия уже предпринимает шаги, которые могут создавать дополнительную нагрузку на британские силы безопасности. В частности, после перехвата одного из танкеров королевскими морскими пехотинцами Москва начала направлять суда так называемого "теневого флота" не через Ла-Манш, а к северу - через воды вблизи Шетландских островов. Также сообщается, что вскоре после вступления нового британского премьера в должность российский фрегат провел боевые стрельбы у побережья Великобритании.

Дополнительным фактором риска стали заявления Ирана о возможных ударах по британским военным базам после того, как Лондон разрешил США использовать отдельные объекты для проведения оборонных операций. По данным издания, британские спецслужбы уже активировали масштабные меры безопасности для защиты стратегической инфраструктуры.

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Новый министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что страна готова круглосуточно реагировать на воздушные и ракетные угрозы. Он также подчеркнул, что Россия не должна сомневаться в готовности британского правительства защищать как собственное государство, так и союзников по НАТО. По его словам, на этой неделе Лондон инвестировал более 700 миллионов фунтов стерлингов в программу создания перспективных истребителей.

Напомним, военный аналитик Александр Мусиенко считает, что Россия может готовиться к проверке обороноспособности восточного фланга НАТО к 2030 году. По его словам, Москва строит военную инфраструктуру у границ Финляндии и в Беларуси, а также прорабатывает несколько возможных сценариев давления на Альянс. Среди возможных вариантов – ракетные и дроновые удары, провокации под чужим флагом, нарушение воздушного пространства стран НАТО и попытки проверить единство Альянса.

По мнению эксперта, главная цель Кремля – ослабить Европу, посеять раздор среди союзников и добиться нового распределения сфер влияния. В то же время Мусиенко подчеркнул, что Россия не способна достичь решающего успеха в войне против Украины.

Кроме того, эксперт-международник Глеб Остапенко отмечает, что Россия может специально запускать дроны в воздушное пространство Румынии, чтобы проверить реакцию стран НАТО. По его словам, подобные провокации ранее фиксировались и в отношении стран Балтии.