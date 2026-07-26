Про це пише Daily Mail.

Що прагне зробити Путін?

У розвідці припускають, що Кремль може прагнути перевірити готовність нового керівництва Великої Британії до жорсткої відповіді. Крім того, серед факторів можливої провокації називають концентрацію уваги США на близькосхідному напрямку, а також внутрішньополітичні процеси в Україні, які, на думку співрозмовників видання, Москва може сприймати як можливість для посилення тиску.

За інформацією Daily Mail, Росія вже вживає кроків, які можуть створювати додаткове навантаження на британські сили безпеки. Зокрема, після перехоплення одного із танкерів королівськими морськими піхотинцями Москва почала спрямовувати судна так званого "тіньового флоту" не через Ла-Манш, а північніше – через води поблизу Шетландських островів. Також повідомляється, що невдовзі після вступу нового британського прем'єра на посаду російський фрегат провів бойові стрільби неподалік узбережжя Великої Британії.

Додатковим фактором ризику стали заяви Ірану про можливі удари по британських військових базах після того, як Лондон дозволив США використовувати окремі об'єкти для проведення оборонних операцій. За даними видання, британські спецслужби вже активували масштабні заходи безпеки для захисту стратегічної інфраструктури.

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Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що країна готова цілодобово реагувати на повітряні та ракетні загрози. Він також наголосив, що Росія не повинна сумніватися у готовності британського уряду захищати як власну державу, так і союзників по НАТО. За його словами, цього тижня Лондон інвестував понад 700 мільйонів фунтів стерлінгів у програму створення перспективних винищувачів.

Нагадаємо, військовий аналітик Олександр Мусієнко вважає, що Росія може готуватися до перевірки обороноздатності східного флангу НАТО до 2030 року. За його словами, Москва розбудовує військову інфраструктуру біля кордонів Фінляндії та в Білорусі, а також опрацьовує кілька можливих сценаріїв тиску на Альянс. Серед імовірних варіантів – ракетні та дронові удари, провокації під чужим прапором, порушення повітряного простору країн НАТО та спроби перевірити єдність Альянсу.

На думку експерта, головна мета Кремля – послабити Європу, посіяти розбрат серед союзників і домогтися нового розподілу сфер впливу. Водночас Мусієнко наголосив, що наразі Росія не здатна досягти вирішального успіху у війні проти України.

Крім того, експерт-міжнародник Гліб Остапенко зазначає, що Росія може навмисно запускати дрони в повітряний простір Румунії, щоб перевірити реакцію країн НАТО. За його словами, подібні провокації раніше фіксувалися й щодо країн Балтії.