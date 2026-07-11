Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, зазначивши, що певні дії, які зараз вчиняються в Росії, свідчать про те, що країна-агресорка розглядає сценарій, за якого їй доведеться воювати проти східного флангу НАТО або щонайменше перевірити безпеку цих держав, зокрема Фінляндії, яка вже почала готуватися.

У Путіна на столі 5 – 6 планів щодо Європи

Військовий аналітик зауважив на тому, що хоч Росія зараз воює проти України, але вона будує на кордоні з Фінляндією військові містечка. Крім того, вона не забуває про розбудову військової інфраструктури в Білорусі. Це, на його погляд, аспекти, які свідчать про можливу підготовку Росії до здійснення агресивних дій.

Росія там намагається укріпити свій Балтійський флот, наскільки це можливо. Вона не полишає різних планів того, що в певну мить доведеться спробувати перевірити безпеку країн НАТО. Розглядає різні варіанти для цього. Я думаю, що там 5 – 6 планів точно є,

– припустив Мусієнко.

Це, на думку військового аналітика, може бути масштабний конвенційний удар із застосуванням ракет, дронів, далекобійної артилерії, сухопутного складника армії або ж провокації. Наприклад, коли російські солдати переодягнені в польську, литовську чи естонську форму, будуть намагатися вчинити провокаційні дії, провести операції під чужим прапором.

Один із варіантів проведення операції, з його слів, передбачає перевірку систем протиповітряної оборони, тобто коли можуть залітати дрони, наприклад, вглиб території цих держав. Росія таким чином буде використовувати цей фактор для того, щоб створювати ризики й загрози, але водночас спробувати посіяти розбрат між членами Північноатлантичного альянсу.

Наприклад, Польща звернеться, а партнери будуть трошечки зволікати із тим, що робити. Є різні варіанти, які розглядає Кремль. Я думаю, що ці плани там є на столі або десь в шухлядах у Путіна, вони остаточно не зняті. Якщо ми говоримо в довшій перспективі, то все може бути до 2030 року. Інтрига зберігається в тому, яку позицію займе Китай, якщо говорити про світовий вимір цієї війни,

– озвучив Мусієнко.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що Росія не може досягнути успіхів військовим шляхом зараз в Україні, хоча дуже цього хоче.

Про плани Росії щодо НАТО: дивіться у відео

Кремль хоче розподілу сфер впливу

Серед ймовірних планів Росії військовий аналітик окреслив спробу Кремля перевірити єдність НАТО, наскільки США будуть долучені до європейської безпеки, а також спробувати залякати суспільство Європи страшною війною, спровокувати настрої, щоб люди голосували за ультраправі партії, що буде призводити до кризових явищ у структурі ЄС з перспективами розколу і розпаду.

"Через ескалацію максимально прийти до деескалації. Тоді, за логікою Путіна, з ним знову має зустрітися американський президент, можливо, спільно з європейцями, врегулювати багато питань про розподіл так званих сфер впливу. Це те, що він хоче, тому що війна ж почалася, зокрема, проти України з ультиматуму Путіна, який він висунув НАТО і США у грудні 2021 року. Він хотів би нового глобального розподілу, але так не буде. Світова архітектура безпеки й характер міжнародних відносин змінюються", – пояснив Мусієнко.

Україна показала, що не можна зібратися, наприклад, в Анкориджі, де пройшла зустріч Трампа і Путіна, і вирішувати долю всієї Європи, включно з Україною. Мовою ультиматумів, як наголосив військовий аналітик, з нашою державою говорити не вийшло. Українське суспільство це показало.

Підсумовуючи Мусієнко додав, що Путін може хоче ослабити Європу, роз'єднати її, тому що вона сьогодні – це великий тил для України в сенсі виробництва озброєння, фінансування. Очільник Кремля має на меті цю підтримку зруйнувати.