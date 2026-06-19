Политолог Владимир Фесенко пояснил "24 Каналу", что наиболее весомым фактором могло стать сообщение о сотнях потенциальных целей на территории Беларуси.

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Что стоит за неожиданными извинениями Лукашенко?

Лукашенко дал интервью саудовскому изданию, в котором неожиданно извинился перед Зеленским. Хотя содержание разговора, вероятно, согласовывалось с Москвой, тезис о том, что Беларусь "как на ладони" перед Украиной, был аргументом, почему страна не может позволить себе воевать против Украины.

Это одновременно сигнал Москве, чтобы там поняли, почему Лукашенко не хочет ввязываться в войну против Украины. Но буквально месяц назад, в мае, он резко отвечал в адрес Зеленского, а сейчас извиняется? Могу только предполагать, но, на мой взгляд, здесь сработали несколько факторов,

– сказал Фесенко.

Во-первых, Лукашенко хочет попасть на заседание Совета мира в сентябре, потому что это шанс преодолеть дипломатическую изоляцию. Но американцы выдвинули условия: освобождение политзаключенных и отказ от агрессивной риторики.

Во-вторых, ещё одним фактором могла стать встреча с заместителем Си Цзиньпина неделей ранее. Китай категорически против угроз применением ядерного оружия и эскалации войны и не хочет, чтобы боевые действия перекинулись на территорию Беларуси. Поэтому, вероятно, китайские партнеры строго порекомендовали Лукашенко "поступать правильно".

"В-третьих, возможно, это немного конспирология, но когда руководитель Сил беспилотных систем Роберт Бровди упомянул о 500 целях в Беларуси, Лукашенко дерзко ответил, что для него достаточно одной цели — Киева. Видимо, ему на пальцах объяснили, что десятки из этих целей касаются именно его мест пребывания, с точными координатами. Такого бункера, как у Путина, у него нет – и это, возможно, повлияло сильнее, чем советы из Вашингтона и Пекина", – сказал Фесенко.

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