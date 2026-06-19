Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що найвагомішим чинником могло стати повідомлення про сотні потенційних цілей на території Білорусі.

Дивіться також: Хоче встановити істину: Лукашенко здивував реакцією на удар по автобусу з білоруськими дітьми

Що стоїть за несподіваними вибаченнями Лукашенка?

Лукашенко дав інтерв’ю саудівському виданню, де несподівано перепросив у Зеленського. Хоча зміст розмови, ймовірно, узгоджувався з Москвою, теза про те, що Білорусь "як на долоні" перед Україною, була аргументом, чому країна не може дозволити собі воювати проти України.

Це водночас сигнал до Москви, щоб там зрозуміли, чому Лукашенко не хоче підключатися до війни проти України. Але буквально місяць тому, у травні, він різко відповідав на адресу Зеленського, а зараз вибачається? Можу лише припускати, але, на мою думку, тут спрацювали декілька факторів,

– сказав Фесенко.

По-перше, Лукашенко хоче потрапити на засідання Ради миру у вересні, бо це шанс подолати дипломатичну ізоляцію. Але американці поставили умови: звільнення політв’язнів і відмова від агресивної риторики.

По-друге, ще одним чинником могла стати зустріч із заступником Сі Цзіньпіна тижнем раніше. Китай категорично проти погроз ядерною зброєю та ескалації війни, і не хоче, щоб бойові дії перейшли на територію Білорусі. Тому, ймовірно, китайські партнери суворо порекомендували Лукашенку "робити правильні речі".

"По-третє, можливо, це трохи конспірологія, але коли керівник Сил безпілотних систем Роберт Бровді згадав про 500 цілей у Білорусі, Лукашенко зухвало відповів, що для нього достатньо однієї цілі – Києва. Мабуть, йому на пальцях пояснили, що десятки з тих цілей стосуються саме його місць перебування, з точними координатами. Такого бункера, як у Путіна, у нього немає – і це, можливо, вплинуло сильніше, ніж поради з Вашингтону і Пекіна", – сказав Фесенко.

Як Лукашенко намагається вийти з міжнародної ізоляції: дивіться у відео