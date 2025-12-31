Такое заявление Лукашенко сделал, разговаривая с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "БелТА".

Смотрите также Лукашенко ударился головой об лед во время хоккейного матча: видео эпического фейла

Что сказал Лукашенко о разговоре с Путиным?

В ночь на 31 декабря Лукашенко вспомнил, что предостерегал главу Кремля от "покушения". По его словам, это якобы было перед саммитом БРИКС в Южной Африке. Когда Путин собирал чемоданы, самопровозглашенный президент Беларуси просил, чтобы тот не ехал, ведь идет война.

Во время "дружеского" и "братского" разговора российский диктатор сказал, что его ждут на саммите, а также, что "они же не такие бешеные уже", чтобы совершить покушение на него.

Однако Лукашенко предостерег, что там не все в здравом уме и ехать туда якобы не стоит. В результате этого на БРИКС полетел глава МИД России Сергей Лавров.

Атака дронов на резиденцию Путина: коротко о главном