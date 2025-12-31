Такое заявление Лукашенко сделал, разговаривая с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "БелТА".
Что сказал Лукашенко о разговоре с Путиным?
В ночь на 31 декабря Лукашенко вспомнил, что предостерегал главу Кремля от "покушения". По его словам, это якобы было перед саммитом БРИКС в Южной Африке. Когда Путин собирал чемоданы, самопровозглашенный президент Беларуси просил, чтобы тот не ехал, ведь идет война.
Во время "дружеского" и "братского" разговора российский диктатор сказал, что его ждут на саммите, а также, что "они же не такие бешеные уже", чтобы совершить покушение на него.
Однако Лукашенко предостерег, что там не все в здравом уме и ехать туда якобы не стоит. В результате этого на БРИКС полетел глава МИД России Сергей Лавров.
Атака дронов на резиденцию Путина: коротко о главном
Вероятно, Лукашенко сделал это заявление на фоне так называемой "атаки" на резиденцию Путина. Напомним, что Сергей Лавров заявил, что Украина якобы ночью 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Пропагандист пригрозил, что объекты и время ответного удара якобы уже определены.
Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Он убежден, что россияне не заинтересованы в завершении войны и поэтому ищут поводы для новых информационных атак и обострения.
Оккупанты пытаются создать основу для дальнейших действий. Речь идет, в частности, о возможной подготовке ударов по столице, по правительственным и государственным учреждениям.