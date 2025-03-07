По мнению Макрона, ее нужно провести тогда, когда Украина и Европа сочтут это необходимым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Что заявил Макрон о потенциальном разговоре с Путиным

Макрон говорит, что готов провести переговоры с главой Кремля. Однако, отмечает, что мирные переговоры и вообще мир в Украине должны быть справедливыми и не могут означать капитуляцию государства.

Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами признаем, что настал соответствующий момент. Здесь мы вступаем в фазу дискуссий и переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами,

– объясняет Эммануэль Макрон.

Он также добавляет, что Путин может намеренно нарушить соглашения, которые подписывает. Президент Франции вспомнил, что именно так российский диктатор уже поступил с Минскими соглашениями, гарантами которых были Макрон и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Макрон объясняет, что вероятнее всего Путин использует прекращение огня не для достижения мира, а для того, чтобы впоследствии возобновить войну с еще большей силой.