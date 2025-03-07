На думку Макрона, її потрібно провести тоді, коли Україна та Європа вважатимуть це необхідним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Що заявив Макрон про потенційну розмову з Путіним

Макрон каже, що готовий провести перемовини з очільником Кремля. Однак, зазначає, що мирні переговори та загалом мир в Україні мають бути справедливими та не можуть означати капітуляцію держави.

Я готовий говорити з президентом Путіним, коли ми разом з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами визнаємо, що настав відповідний момент. Тут ми вступаємо у фазу дискусій і переговорів, які в якийсь момент повністю виправдають дискусії з перемовниками та лідерами,

– пояснює Еммануель Макрон.

Він також додає, що Путін може навмисно порушити угоди, які підписує. Президент Франції згадав, що саме так російський диктатор вже вчинив з Мінськими угодами, гарантами яких були Макрон та колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Макрон пояснює, що найімовірніше Путін використає припинення вогню не для досягнення миру, а для того, щоб згодом відновити війну зі ще більшою силою.