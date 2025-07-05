Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Анджея Дуды в интервью для Onet.

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Что рассказал Дуда о МиГ-29 для Украины

Украина нас буквально просила о МиГах. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским. Мы обращались к нашим союзникам с вопросом, можно ли передать самолеты как страна-член НАТО – и была блокада со стороны американцев,

– заявил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что его страна также получала сигналы о запрете передавать Украине не только истребители, но и танки или другой тяжелый штурмовой транспорт.

"Прежде всего речь шла о МиГ-29. А с другой стороны украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что это Польша не хочет передать эти самолеты", – объяснил Дуда.

Он также отметил, что именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение и назвал это "спасением Украины в огромной степени". Кроме того, Дуда добавил, что Украина все же получила истребители МиГ-29.

К слову, ранее журналисты Defense Express писали, что в 2024 году Польша имела в своем распоряжении 11 самолетов МиГ-29 и 3 МиГ-29УБ. Страна хочет переходить на модернизированные истребители F-16, но оставляет МиГ-29 для страхования, учитывая потенциальную угрозу со стороны Калининграда.