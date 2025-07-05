Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Анджея Дуди в інтерв'ю для Onet.

До теми Дуда пообіцяв поговорити з Навроцьким про стосунки Польщі та України

Що розповів Дуда про МіГ-29 для України

Україна нас буквально просила про МіГи. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО – і була блокада з боку американців,

– заявив Дуда.

Польський президент підкреслив, що його країна також отримувала сигнали про заборону передавати Україні не тільки винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

"Передусім ішлося про МіГ-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки", – пояснив Дуда.

Він також зазначив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це "порятунком України у величезному ступені". Окрім того, Дуда додав, що Україна все ж таки отримала винищувачі МіГ-29.

До слова, раніше журналісти Defense Express писали, що у 2024 році Польща мала у своєму розпорядженні 11 літаків МіГ-29 та 3 МіГ-29УБ. Країна хоче переходити на модернізовані винищувачі F-16, але лишає МіГ-29 для страхування, враховуючи потенційну загрозу з боку Калінінграду.