Кроме того, демонстрирует неизменное доверие Кремля к лояльности своей национальной гвардии. Подробнее говорится в заявлении разведки Великобритании от 22 сентября, передает 24 Канал.
Как Путин милитаризирует Росгвардию?
Решение об усилении Росгвардии тяжелым оружием, подписанное Путиным в августе 2023 года, было принято после неудачного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года.
Несмотря на утверждение Золотова, что его силы "отлично" проявили себя, нет никаких доказательств того, что Росгвардия приняла какие-либо эффективные меры против ЧВК – именно того вида угрозы внутренней безопасности, для подавления которой она была создана.
Ее (Росгвардия – 24 Канал) основным назначением является обеспечение внутренней безопасности для обеспечения непрерывности российского режима,
– пишет британская разведка.
Справка: Национальная гвардия государства-агрессора создана на базе бывших внутренних войск МВД. Насчитывает до 400 000 человек и подчиняется непосредственно президенту. Формирование не входит в состав Министерства обороны России.
Также частично Росгвардия развернута в Украине, где играет важную роль в операциях по поддержанию безопасности тыла. Кроме того, некоторые подразделения участвовали в боевых действиях на передовой, хотя они и не приспособлены для интенсивных боев.
Кадровые изменения в Кремле: последние новости
Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, добровольно покинул Кремль после расформирования его управлений и создания нового под руководством Сергея Кириенко.
По ряду свидетельств близких к нему людей, чиновник "тяготился причастностью к событиям", поэтому считал нужным оставить государственную службу.
Напомним, в августе приближенные к Кремлю люди рассказали The New York Times, что Козак – единственный высокопоставленный чиновник, который выступает против войны в Украине, поэтому Путин якобы разочаровался в своем соратнике.