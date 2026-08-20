Об этом литовский чиновник рассказал в комментарии общественному вещателю Суспильне LRT.

Реакция министра и цель визита

Литовский чиновник поделился своими впечатлениями от пережитой ночи в столице.

"Мне довелось на собственном опыте почувствовать то, что большинство украинцев переживает очень часто… Тревога длилась всю ночь и продолжается до сих пор. Мы следим за ситуацией. Предупреждений о баллистических ракетах больше нет, угроза беспилотников все еще сохраняется", – рассказал Лукас Савицкас.

Чиновник прибыл в Украину накануне, 19 августа, и уже провел встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

В ходе двухдневного визита стороны планируют подписать соглашение об обмене опытом в сфере защиты энергетической инфраструктуры. Кроме того, литовская делегация посетит несколько объектов энергетики и встретится с представителями компаний отрасли.

Систематические угрозы для иностранных гостей

Это уже не первый случай, когда иностранным дипломатам приходится прятаться от российских ракет и дронов.

В начале августа в укрытии ночевала глава МИД Латвии, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его бельгийский коллега Максим Прево были вынуждены вести переговоры в укрытии.

А в мае произошел подобный инцидент, но уже на территории европейского государства. Президент Литвы и премьер-министр страны были вынуждены спуститься в укрытие из-за угрозы атаки беспилотников. Тогда НАТО усилило контроль над воздушным пространством Балтийского региона, начав дополнительное патрулирование. В Вильнюсе при этом объявили красный уровень угрозы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, россияне продолжают прибегать к шантажу энергетической системы, в частности, угрожая Украине "заморозкой".