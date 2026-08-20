Про це литовський посадовець розповів у коментарі суспільному мовнику LRT.

Реакція міністра та мета візиту

Литовський урядовець поділився власними враженнями від пережитої ночі у столиці.

"Мені випало відчути на своєму досвіді те, що більшість українців проживає дуже часто… Тривога була усю ніч і триває досі. Ми стежимо за ситуацією. Попереджень про балістику більше немає, загроза безпілотників ще зберігається", – розповів Лукас Савіцкас.

Урядовець прибув до України напередодні, 19 серпня, та вже провів зустріч із українським колегою Денисом Шмигалем.

Під час дводенного візиту сторони планують підписати угоду про обмін досвідом у сфері захисту енергетичної інфраструктури. Окрім цього, литовська делегація відвідає кілька об'єктів енергетики та зустрінеться з представниками компаній галузі.

Систематичні загрози для іноземних гостей

Це вже не перший випадок, коли іноземним дипломатам доводиться ховатися від російських ракет і дронів.

На початку серпня в укритті ночувала очільниця МЗС Латвії, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його бельгійський колега Максим Прево були змушені вести переговори в укритті.

А у травні стався подібний інцидент, але вже на території європейської держави. Президент Литви та прем’єр-міністерка країни були змушені спуститися до укриття через загрозу атаки безпілотників. Тоді НАТО посилило контроль над повітряним простором Балтійського регіону, розпочавши додаткове патрулювання. У Вільнюсі водночас оголосили червоний рівень загрози.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, росіяни продовжують вдаватися до шантажу енергетичної системи, зокрема, погрожуючи Україні "заморозкою".