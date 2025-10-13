Однако эту ситуацию не стоит рассматривать однозначно. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что есть 2 трека, которые мы можем проанализировать.

Какие хитрые маневры использовал Трамп в отношении России?

Прежде всего мы видим поляризацию мнений Трампа, где он пытается дать положительные сигналы в сторону Кремля. Но это лишь тактическая цель, чтобы затянуть Путина в переговорный процесс. Ведь эта тема не исчезла с повестки дня.

Именно россияне сейчас начали менять свою позицию. Сначала заместитель министра иностранных дел России заявил, что "импульс после Аляски исчерпывается", но впоследствии вышел помощник Путина и начал отрицать такие слова, сказал, что все неправильно поняли,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Другой ход США – выступление Мелании Трамп, которая не просто так вышла с речью о похищенных украинских детях. Это тоже еще один сигнал о том, что Америка пытается разными способами надавить на Россию.

При этом тема ракет Tomahawk не уходит на задний план. Владимир Путин, комментируя ответ на вероятное предоставление такого оружия Украине, сказал, что Россия будет укреплять собственную систему ПВО.

Они уже не угрожают, а говорят о защите, принимают это как действительность. Это однозначный сигнал Трампу, что ракеты можно передавать.

Что еще сказал Трамп о России и войне?