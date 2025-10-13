Об этом Трамп заявил в интервью журналистам на борту Air Force One, пишет 24 Канал.

Что сказал Трамп об урегулировании войны?

Журналисты спросили Трампа, какой урок можно вынести из переговоров и мирного процесса, чтобы применить его в Москве и закончить войну между Россией и Украиной, Трамп ответил, что "главное – никогда не сдаваться".

"Просто никогда не сдавайтесь. Знаете, на прошлой неделе там погибло более 7 тысяч военных – преимущественно солдат, и, если быть честным, чуть больше российских, чем украинских. Но только подумайте: каждую неделю они теряют от 5 тысяч до 7 тысяч солдат. Это безумие", – сказал Трамп.

Он высказался, что считал этот вопрос одним из самых простых. Трамп отметил, что "уладить конфликт, который длится уже 31 или 32 года, теоретически гораздо сложнее, чем решить конфликт, который длится 3 года".

По его словам, это война, которая длится уже 3 года и "она никогда не должна была начаться".

В то же время американский лидер подчеркнул, что украинцы "держатся очень достойно" и показали себя "отличными бойцами".

При этом Трамп заявил, что Путин "выглядел бы замечательно, если бы урегулировал конфликт в Украине" и подчеркнул: если Путин не пойдет на урегулирование, "это обернется для него плохо".

Я думаю, что президент Путин выглядел бы замечательно, если бы урегулировал этот конфликт. И я думаю, что он собирается это сделать, но посмотрим. А если нет, для него это будет плохо,

– подытожил Трамп.

Последние заявления Трампа об урегулировании войны в Украине