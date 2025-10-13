Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналістам на борту Air Force One, пише 24 Канал.

Що сказав Трамп про врегулювання війни?

Журналісти запитали Трампа, який урок можна винести з переговорів і мирного процесу, щоб застосувати його в Москві і закінчити війну між Росією і Україною, Трамп відповів, що "головне – ніколи не здаватися".

"Просто ніколи не здавайтеся. Знаєте, минулого тижня там загинуло понад 7 тисяч військових – переважно солдатів, і, якщо бути чесним, трохи більше російських, ніж українських. Але тільки подумайте: щотижня вони втрачають від 5 тисяч до 7 тисяч солдатів. Це безумство", – сказав Трамп.

Він висловився, що вважав це питання одним із найпростіших. Трамп зауважив, що "залагодити конфлікт, який триває вже 31 або 32 роки, теоретично набагато складніше, ніж вирішити конфлікт, який триває 3 роки".

За його словами, це війна, яка триває вже 3 роки і "вона ніколи не повинна була початися".

Водночас американський лідер підкреслив, що українці "тримаються дуже гідно" і показали себе "відмінними бійцями".

При цьому Трамп заявив, що Путін "мав би чудовий вигляд, якби врегулював конфлікт в Україні" та підкреслив: якщо Путін не піде на врегулювання, "це обернеться для нього погано".

Я думаю, що президент Путін мав би чудовий вигляд, якби врегулював цей конфлікт. І я думаю, що він збирається це зробити, але подивимося. А якщо ні, для нього це буде погано,

– підсумував Трамп.

