Про це Костянтин Русанов "Немо" сказав в інтерв'ю Суспільному.

Цікаво Мобілізація в Україні зміниться: інтерв'ю з Веніславським про нові рішення та скандальні справи

Як у "Скелю" набирають військо та яким чином організована робота полку?

Відповідаючи на запитання, чи має "Скеля" краще забезпечення, ніж інші бригади, Русанов пояснив, що ситуація має інший вигляд, ніж може здаватися.

За словами "Немо", якщо на певній ділянці фронту перебувають 4 бригади і є 20 безпілотників, то кожна отримує приблизно по 5 бортів. Водночас у бригадах може бути близько півтори тисячі військових, тоді як у полку – до 10 тисяч, але кількість техніки залишається такою ж.

У нас полк зараз стоїть на 9 різних напрямках. Це чимало людей: в нас одночасно йде від 25 до 40 трансляцій, а це по 2 пілоти на трансляцію. Ми спостерігаємо за ворогом цілодобово,

– зазначив військовий.

Також Русанов розповів, що підрозділ відкритий до новобранців і бере всіх охочих. За його словами, у полку переконані, що "поганих людей не буває", а вже за два місяці підготовки військові стають у стрій і виконують складні бойові завдання без примусу.

Окремо він наголосив на взаємодії між командирами та особовим складом. Русанов підкреслив, що командири постійно спілкуються з військовими та мають їхню довіру.

"Ви покажіть мені командирів, які можуть вийти до натовпу з 200 – 300 озброєних людей", – додав він, пояснюючи рівень цієї взаємодії.

Водночас він розкритикував сприйняття підрозділу в суспільстві, зазначивши, що командирів часто несправедливо зображують у негативному світлі, а військових – як безвольних.

У нас прекрасні люди, прекрасні командири. А з цих командирів суспільство робить м'ясників, а з людей – "терпіл". Хоча це – герої,

– наголосив Русанов, додавши, що особливо це стосується тих, хто не повернувся з поля бою.

Що відомо про скандал навколо полку "Скеля"?