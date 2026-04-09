Об этом Константин Русанов "Немо" сказал в интервью Суспильному.

Интересно Мобилизация в Украине изменится: интервью с Вениславским о новых решениях и скандальных делах

Как в "Скалу" набирают войско и каким образом организована работа полка?

Отвечая на вопрос, имеет ли "Скала" лучшее обеспечение, чем другие бригады, Русанов объяснил, что ситуация выглядит иначе, чем может показаться.

По словам "Немо", если на определенном участке фронта находятся 4 бригады и есть 20 беспилотников, то каждая получает примерно по 5 бортов. В то же время в бригадах может быть около полутора тысяч военных, тогда как в полку – до 10 тысяч, но количество техники остается таким же.

У нас полк сейчас стоит на 9 разных направлениях. Это немало людей: у нас одновременно идет от 25 до 40 трансляций, а это по 2 пилота на трансляцию. Мы наблюдаем за врагом круглосуточно,

– отметил военный.

Также Русанов рассказал, что подразделение открыто к новобранцам и берет всех желающих. По его словам, в полку убеждены, что "плохих людей не бывает", а уже через два месяца подготовки военные становятся в строй и выполняют сложные боевые задачи без принуждения.

Отдельно он отметил взаимодействие между командирами и личным составом. Русанов подчеркнул, что командиры постоянно общаются с военными и имеют их доверие.

"Вы покажите мне командиров, которые могут выйти к толпе из 200 – 300 вооруженных людей", – добавил он, объясняя уровень этого взаимодействия.

В то же время он раскритиковал восприятие подразделения в обществе, отметив, что командиров часто несправедливо изображают в негативном свете, а военных – как безвольных.

У нас прекрасные люди, прекрасные командиры. А из этих командиров общество делает мясников, а из людей – "терпил". Хотя это – герои,

– подчеркнул Русанов, добавив, что особенно это касается тех, кто не вернулся с поля боя.

Что известно о скандале вокруг полка "Скала"?