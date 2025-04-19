Об этом чиновница сказала в эфире американского телеканала Fox News, информирует 24 Канал.

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Посредничество США между Россией и Украиной

Брюс, комментируя посредничество США между Россией и Украиной, заявила, что Соединенные Штаты не будут проводить встречи просто ради встреч.

Я думаю, что это важно услышать, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи ради встреч,

– указала она.

Она добавила, что США рассчитывают получить ответ от российской стороны относительно "мирных усилий" в течение "следующих недель".

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампа уведомят о том, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Он подчеркнул, что президент США до сих пор заинтересован в достижении мира в Украине, но у Вашингтона есть "много других приоритетов во всем мире".