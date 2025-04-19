Про це посадовиця сказала в ефірі американського телеканалу Fox News, інформує 24 Канал.

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Посередництво США між Росією та Україною

Брюс, коментуючи посередництво США між Росією та Україною, заявила, що Сполучені Штати не будуть проводити зустрічі просто заради зустрічей.

Я думаю, що це важливо почути, що ми не будемо робити цього протягом року. Ми не будемо проводити зустрічі заради зустрічей,

– вказала вона.

Вона додала, що США розраховують отримати відповідь від російської сторони щодо "мирних зусиль" протягом "наступних тижнів".

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампа повідомлять про те, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

Він наголосив, що президент США і досі зацікавлений у досягненні миру в Україні, але у Вашингтона є "багато інших пріоритетів у всьому світі".