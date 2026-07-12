Ситуация вызвала определенные вопросы, поэтому о ней рассказали в статье The Guardian.

В каком состоянии находится Макконнелл?

Отмечается, что уже со следующей недели Конгресс США должен вернуться с каникул. Однако офис сенатора Макконнелла сообщает минимум информации о состоянии его здоровья.

Так, республиканец "продолжает поправляться" и якобы продолжает участвовать в решении вопросов Сената. При этом подробностей о столь длительном отсутствии и вероятной болезни Макконнелла в офисе не предоставляют.

По информации, полученной журналистами из аудиозаписи обращения в экстренные службы, медиков вызвали в дом сенатора из-за сообщения о человеке, потерявшем сознание. По прибытии на место, согласно записи, специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию.

Впоследствии CNN опубликовал видео , на котором неизвестного человека на носилках переносят в автомобиль скорой помощи, однако установить его личность по кадрам невозможно. Офис сенатора не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, что вызвало волну предположений в СМИ и социальных сетях.

Бывший офицер контртеррористической разведки Малкольм Нэнс в подкасте Truth in the Barrel, беседуя с бывшей кандидаткой в Сенат Эми Макграт, высказал предположение, что сенатор мог умереть. Свое мнение он аргументировал оценкой обстоятельств, которые услышал на записи вызова, отметив, что шансы на выживание после таких реанимационных мероприятий невелики.

В то же время Макграт назвала эту версию "интересной" и отметила, что стоит дождаться официальной информации. Между тем отсутствие сенатора может сказаться на работе Конгресса.

Как отсутствие Макконнелла повлияет на работу Сената?

Уже 13 июля Сенат США должен начать четырехнедельную законодательную сессию, в ходе которой планируется рассмотрение вопросов оборонного бюджета, национальной безопасности и финансирования федерального правительства. Если сенатор не сможет участвовать в заседаниях, это может затруднить продвижение законодательных инициатив республиканцев, которые имеют лишь незначительное преимущество в палате.

Кроме того, сенатор возглавляет Комитет Сената по регламенту, а также подкомитет, занимающийся оборонными ассигнованиями. Из-за минимального преимущества республиканцев в этих структурах его длительное отсутствие может повлиять на переговоры по принятию бюджетных решений накануне крайнего срока 1 октября, когда Конгресс должен обеспечить финансирование правительства или согласовать временный бюджет для предотвращения "шатдауна".

На фоне информационного вакуума губернатор Кентукки Энди Бешир обратился к сенатору с призывом публично сообщить о своем состоянии здоровья. По словам главы штата, избиратели все больше беспокоятся из-за отсутствия официальной информации и хотят понять, способен ли их представитель и в дальнейшем исполнять свои полномочия.

В то же время представители Республиканской партии призывают не делать поспешных выводов. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и глава республиканской фракции Джон Барассо сообщили, что недавно общались с сенатором и заверили, что он находится в сознании и участвует в обсуждении текущих политических вопросов.