Ситуація викликала певні питання, тож її висвітлили в матеріалі The Guardian.

У якому стані Макконнелл?

Зазначається, що вже з наступного тижня Конгрес США має повертатися з канікул. Проте офіс сенатора Макконнелла повідомляє мінімум інформації щодо стану його здоров'я.

Так, республіканець "продовжує одужувати" й нібито продовжує долучатися до вирішення справ Сенату. При цьому подробиць щодо такої тривалої відсутності та ймовірної хвороби Макконнелла в офісі не надають.

За інформацією, отриманою журналістами з аудіозапису звернення до екстрених служб, медиків викликали до помешкання сенатора через повідомлення про людину, яка втратила свідомість. Після прибуття на місце, за даними запису, фахівці проводили серцево-легеневу реанімацію.

Згодом CNN опублікував відео, на якому невідому особу на ношах перевозять до автомобіля швидкої допомоги, однак встановити її особу за кадрами неможливо. Офіс сенатора не став ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію, що спричинило хвилю припущень у медіа та соціальних мережах.

Колишній офіцер контртерористичної розвідки Малколм Ненс у подкасті Truth in the Barrel, спілкуючись з колишньою кандидаткою до Сенату Емі Макграт, висловив припущення, що сенатор міг померти. Свою думку він аргументував оцінкою обставин, які почув на записі виклику, зазначивши, що шанси на виживання після таких реанімаційних заходів є невисокими.

Водночас Макграт назвала цю версію "цікавою" та зазначила, що варто дочекатися офіційної інформації. Тим часом відсутність сенатора може позначитися на роботі Конгресу.

Як відсутність Макконнелла вплине на роботу Сенату?

Уже 13 липня Сенат США має розпочати чотиритижневу законодавчу сесію, під час якої планується розгляд питань оборонного бюджету, національної безпеки та фінансування федерального уряду. Якщо сенатор не зможе брати участь у засіданнях, це може ускладнити просування законодавчих ініціатив республіканців, які мають лише незначну перевагу в палаті.

Крім того, сенатор очолює Комітет Сенату з питань регламенту, а також підкомітет, що займається оборонними асигнуваннями. Через мінімальну перевагу республіканців у цих структурах його тривала відсутність може вплинути на переговори щодо ухвалення бюджетних рішень напередодні дедлайну 1 жовтня, коли Конгрес має забезпечити фінансування уряду або погодити тимчасовий бюджет для запобігання шатдауну.

На тлі інформаційного вакууму губернатор Кентуккі Енді Бешир звернувся до сенатора із закликом публічно повідомити про свій стан здоров'я. За словами очільника штату, виборці дедалі більше непокояться через відсутність офіційної інформації та хочуть розуміти, чи здатен їхній представник і надалі виконувати свої повноваження.

Водночас представники Республіканської партії закликають не робити передчасних висновків. Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн і керівник республіканської фракції Джон Барассо повідомили, що нещодавно спілкувалися із сенатором і запевнили, що він перебуває при свідомості та бере участь в обговоренні поточних політичних питань.