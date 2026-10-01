Об этом сообщает CNN.

Что заявили в MI5?

30 сентября британская MI5 обнародовала специальное предупреждение о деятельности Китайского института исследований общих технологий (CGTRI). По оценке британской спецслужбы, организация имеет очень тесные связи с Министерством государственной безопасности Китая (MSS).

MI5 установила, что основной целью института является финансирование академических исследований, которые напрямую улучшают технические возможности MSS в сфере шпионажа. Британские ученые участвовали в проектах, финансируемых CGTRI, по таким направлениям, как искусственный интеллект (AI), кибербезопасность, системы скрытой связи и стеганография. Эта деятельность способствует шпионской деятельности MSS, что представляет угрозу национальной безопасности Великобритании,

– говорится в сообщении.

В британской спецслужбе при этом подчеркнули, что многие ученые и учреждения могли сотрудничать с CGTRI добросовестно и не знать о его связях с MSS. В то же время MI5 призвала университеты проверить текущее и планируемое сотрудничество с этой организацией.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что обратился к руководителям всех вузов страны с призывом обеспечить прекращение сотрудниками любых связей с китайской организацией.

Дальнейшее сотрудничество с CGTRI может повлечь за собой юридические последствия в соответствии с британским законодательством о национальной безопасности.

Реакция Китая

В посольстве Китая в Великобритании отвергли обвинения MI5. Там заявили, что британские спецслужбы распространяют "безосновательные" утверждения и призвали не препятствовать образовательному и научному сотрудничеству между двумя странами.

Мы решительно выступаем против таких безосновательных обвинений и выразили британской стороне решительный протест. Мы призываем британские разведывательные органы прекратить распространять ложные утверждения и перестать подрывать образовательные обмены и научное сотрудничество между Китаем и Великобританией,

– заявил представитель посольства.

Напомним, недавно американские правоохранительные органы заявили о ликвидации " масштабной кибершпионской сети ", связанной с Китаем. Хакеры по крайней мере с 2018 года атаковали правительственные структуры США, в числе которых NASA, Федеральная резервная система, Министерство юстиции и Сенат. В Пекине опровергли обвинения и заявили, что Китай выступает против всех форм кибератак.