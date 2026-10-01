Про це пише CNN.

Що заявили у MI5?

30 вересня британська MI5 оприлюднила спеціальне попередження про діяльність Китайського інституту досліджень загальних технологій (CGTRI). За оцінкою британської спецслужби, організація має дуже тісні зв'язки з Міністерством державної безпеки Китаю (MSS).

MI5 встановило, що основною метою інституту є фінансування академічних досліджень, які безпосередньо покращують технічні спроможності MSS у сфері шпигунства. Британські науковці брали участь у проєктах, профінансованих CGTRI, за такими напрямами, як штучний інтелект (AI), кібербезпека, системи прихованого зв'язку та стеганографія. Ця діяльність сприяє шпигунській діяльності MSS, що становить загрозу національній безпеці Великої Британії,

– йдеться у повідомленні.

У британській спецслужбі водночас наголосили, що багато науковців та установ могли співпрацювати з CGTRI добросовісно й не знати про його зв'язки з MSS. Водночас MI5 закликала університети перевірити чинну та заплановану співпрацю з цією організацією.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що звернувся до керівників усіх вишів країни із закликом забезпечити припинення співробітниками будь-яких зв'язків із китайською організацією.

Подальша співпраця з CGTRI може мати юридичні наслідки відповідно до британського законодавства про національну безпеку.

Реакція Китаю

У посольстві Китаю у Великій Британії відкинули звинувачення MI5. Там заявили, що британські спецслужби поширюють "безпідставні" твердження та закликали не перешкоджати освітній і науковій співпраці між двома країнами.

Ми рішуче виступаємо проти таких безпідставних звинувачень і висловили британській стороні рішучий протест. Ми закликаємо британські розвідувальні органи припинити поширювати неправдиві твердження та припинити підривати освітні обміни й дослідницьку співпрацю між Китаєм і Великою Британією,

– заявив речник посольства.

Нагадаємо, нещодавно американські правоохоронці заявили про ліквідацію масштабної кібершпигунської мережі, пов'язаної з Китаєм. Хакери щонайменше з 2018 року атакували урядові структури США, серед яких NASA, Федеральна резервна система, Міністерство юстиції та Сенат. У Пекіні заперечили звинувачення та заявили, що Китай виступає проти всіх форм кібератак.