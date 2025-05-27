В федеральной земле Бранденбург в Германии 27 мая прокуратура Карлсруэ провела обыск в квартире мужчины, которого подозревают в поддержке российских боевиков на востоке Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на n-tv.

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Немец сотрудничал с оккупантами

Представитель прокуратуры сообщил, что обыск провели в районе Даме-Шпревальд. Обвиняемый в течение нескольких лет организовывал доставку товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Его подозревают в содействии деятельности террористической организации за рубежом.

Несмотря на подозрение, фигуранта дела пока не арестован, а какие именно товары якобы поставлялись – в прокуратуре не уточняют.

В то же время, по словам представителя, поддержка боевиков могла осуществляться не только оружием, но и другими товарами.

Ранее стало известно, что в Лондоне осудили шестерых граждан Болгарии за шпионаж в пользу России. Они пытались сливать данные украинских военных. Их деятельность была мотивирована деньгами.