У федеральній землі Бранденбург у Німеччині 27 травня прокуратура Карлсруе провела обшук у помешканні чоловіка, якого підозрюють у підтримці російських бойовиків на сході України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.

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Німець співпрацював з окупантами

Представник прокуратури повідомив, що обшук провели у районі Даме-Шпревальд. Обвинувачений протягом кількох років організовував доставку товарів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Його підозрюють у сприянні діяльності терористичної організації за кордоном.

Попри підозру, фігуранта справи поки не заарештовано, а які саме товари нібито постачалися – в прокуратурі не уточнюють.

Водночас, за словами речника, підтримка бойовиків могла здійснюватися не лише зброєю, а й іншими товарами.

Раніше стало відомо, що у Лондоні засудили шістьох громадян Болгарії за шпигунство на корсить Росії. Вони намагалися зливати дані українських військових. Їхня діяльність була вмотивована грошима.