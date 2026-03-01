Были очень заинтересованы в этом страны. Об этом сообщает The Washington Post.

Какие страны побудили Трампа бомбить Иран?

По информации источников, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последних недель неоднократно в частных разговорах убеждал Трампа прибегнуть к силовому сценарию. Публично же Эр-Рияд продолжал демонстрировать поддержку дипломатических усилий, что создавало двойной трек – официальный и неформальный.

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху последовательно продвигал жесткую линию в отношении Тегерана, подчеркивая в общении с Вашингтоном необходимость военного вмешательства. Совокупное давление со стороны партнеров, по словам собеседников, стал ключевым фактором, который подтолкнул Трампа к окончательному решению.

После подписания приказа началась интенсивная воздушная кампания, направленная против политических центров принятия решений и стратегических военных объектов Ирана. Уже на начальном этапе операции появились сообщения о гибели 86-летнего Хаменеи, возглавлявшего государство почти четыре десятилетия. Вместе с ним, по имеющимся данным, были уничтожены и несколько высокопоставленных чиновников.

Эта атака означает резкий разворот американской стратегии: ранее Вашингтон избегал прямых шагов, которые могли бы выглядеть как попытка демонтажа режима в Тегеране. Трамп назвал действия США ответом на многолетнее противостояние и заявил, что будущее страны должны определять сами иранцы.

Президент США Дональд Трамп в интервью для Axios отмечал, что начал операцию, потому что переговоры зашли в тупик.

Иранцы приближались к согласию, а потом отступали – приближались и снова отступали. Из этого я понял, что они на самом деле не хотят соглашения,

– заявил он.

Второй причиной стали действия Ирана в последние 2 десятилетия.

"Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое: что-то взрывали или кого-то убивали", – сказал он.

Что известно о смерти Хаменеи?