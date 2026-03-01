Були дуже зацікавлені у цьому країни. Про це повідомляє The Washington Post.

Дивіться також Противник християнства та довірена особа Хаменеї: що відомо про тимчасового лідера Ірану Арафі

Які країни спонукали Трампа бомбити Іран?

За інформацією джерел, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман упродовж останніх тижнів неодноразово в приватних розмовах переконував Трампа вдатися до силового сценарію. Публічно ж Ер-Ріяд продовжував демонструвати підтримку дипломатичних зусиль, що створювало подвійний трек – офіційний і неформальний.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу послідовно просував жорстку лінію щодо Тегерана, наголошуючи у спілкуванні з Вашингтоном на необхідності військового втручання. Сукупний тиск із боку партнерів, за словами співрозмовників, став ключовим фактором, який підштовхнув Трампа до остаточного рішення.

Після підписання наказу розпочалася інтенсивна повітряна кампанія, спрямована проти політичних центрів ухвалення рішень та стратегічних військових об’єктів Ірану. Уже на початковому етапі операції з’явилися повідомлення про загибель 86-річного Хаменеї, який очолював державу майже чотири десятиліття. Разом із ним, за наявними даними, були знищені й кілька високопосадовців.

Ця атака означає різкий розворот американської стратегії: раніше Вашингтон уникав прямих кроків, що могли б виглядати як спроба демонтажу режиму в Тегерані. Трамп назвав дії США відповіддю на багаторічне протистояння та заявив, що майбутнє країни мають визначати самі іранці.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Axios зазначав, що почав операцію, бо переговори зайшли у глухий кут.

Іранці наближалися до згоди, а потім відступали – наближалися і знову відступали. З цього я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди,

– заявив він.

Другою причиною стали дії Ірану в останні 2 десятиліття.

"Я побачив, що кожного місяця вони робили щось погане: щось підривали або когось убивали", – сказав він.

Що відомо про смерть Хаменеї?