Об этом сообщает CNN.

Что заявили в Иране о возобновлении переговоров с США?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранним утром в субботу, 15 августа, заявил, что страна еще не определилась, стоит ли возвращаться к переговорному процессу с Вашингтоном. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios отметил, что Соединенные Штаты ведут переговоры в сдержанном формате.

Мы лишь отчасти ведем с ними переговоры,

– сказал американский лидер.

По словам Арагчи, посредники из Катара и Пакистана действительно обменивались сообщениями, однако эти контакты нельзя считать полноценными переговорами.

Спор за контроль над Ормузским проливом

Напомним, Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном хочет объявить Ормузский пролив территорией США. Он также сказал, что из-за блокады ни один корабль не будет проходить через пролив без разрешения Америки.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади резко отреагировал на намерения Трампа.

Ормузский пролив невозможно захватить твитом, авианосцем, указом или предвыборной речью. Иран не боится угроз и не пугается демонстрации силы,

– говорится в заявлении Гарибабади.

Он также подчеркнул, что пролив будет закрываться или открываться исключительно по решению Ирана.

Ситуация вокруг пролива остается сложной. По данным Kpler, в четверг через пролив прошло всего 13 судов, тогда как до войны этот показатель составлял около 120 судов в день. Девять из них следовали по иранскому маршруту, а четыре отключили транспондеры.

Морская разведывательная группа Marisks сообщает, что безопасной стороны Аравийского полуострова в настоящее время не существует из-за одновременной блокады иранских портов со стороны США и атак в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе.