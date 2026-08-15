Про це пише CNN.

Що заявили в Ірані про відновлення переговорів з США?

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі рано вранці в суботу 15 серпня заявив, що країна ще не визначилася, чи варто повертатися до переговорного процесу з Вашингтоном. Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Axios зазначив, що Сполучені Штати ведуть переговори у стриманому форматі.

Ми лише напівпереговорюємося з ними,

– сказав американський лідер.

За словами Арагчі, посередники з Катару та Пакистану дійсно обмінювалися повідомленнями, проте ці контакти не можна вважати повноцінними переговорами.

Суперечка за контроль над Ормузькою протокою

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що після перемоги над Іраном хоче оголосити Ормузьку протоку територією США. Він також сказав, що через блокаду жоден корабель не проходитиме протокою без дозволу Америки.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді різко відреагував на наміри Трампа.

Ормузьку протоку неможливо захопити твітом, авіаносцем, указом або передвиборчою промовою. Іран не боїться погроз і не лякається демонстрації сили,

– йдеться у заяві Гарібабаді.

Він також підкреслив, що протока буде закриватися або відкриватися виключно під владою Ірану.

Ситуація навколи протоки залишається складною. За даними Kpler, у четвер через протоку пройшло лише 13 суден, тоді як до війни цей показник становив близько 120 суден на день. Дев'ять із них рухалися іранським маршрутом, а чотири вимкнули транспондери.

Морська розвідувальна група Marisks повідомляє, що безпечної сторони Аравійського півострова наразі не існує через одночасну блокаду іранських портів з боку США та атаки в Ормузькій протоці і Баб-ель-Мандебській протоці.