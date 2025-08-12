Как рассказал 24 Каналу глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, интересы двух стран кардинально различаются. По его мнению, Трамп потребует от Путина не только остановки войны в Украине, но и значительных геополитических уступок.

Смотрите также Как Медведев не на шутку разозлил Трампа и почему Виткофф едет в Москву, чтобы навредить Украине

Санкции как ключевой фактор

Божко объяснил, что угроза вторичных санкций и повышение пошлин на товары из стран, которые поддерживают Россию, в частности Индии, может стать серьезным вызовом для экономики Кремля. Он отметил, что именно это способно заставить Путина изменить свою привычную тактику.

Это единственная причина для Путина сейчас менять свою классическую игру и предлагать что-то, чего не было раньше, например прямую встречу с президентом США,

– отметил он.

По словам Божко, такая инициатива выглядит уникальной для Вашингтона, но в то же время может привести к разочарованию, если Кремль ограничится лишь декларациями без реальных изменений.

Чего хочет Трамп от Путина?

По мнению спикера, Трамп хочет от российского президента гораздо большего, чем просто прекращение войны против Украины. Речь идет о прекращении сотрудничества с Китаем, выход из БРИКС и отказ от антизападных инициатив.

Перестать поддерживать различные антизападные проекты и выступать базой для подрыва миропорядка – это то, чего хочет Трамп от Путина,

– подчеркнул Божко.

Он добавил, что требования могут быть для Кремля неприемлемыми, ведь они прямо затрагивают его стратегические интересы в мире.

Американская стратегия экономического давления

Божко считает, что для США в этом случае финансовые потери от санкций не будут иметь решающего значения. По его словам, Вашингтон готов сознательно идти на экономические риски, чтобы удержать роль лидера на международной арене.

Он напомнил, что США уже применяют элементы экономической войны против Китая, понимая, что это бьет не только по противнику, но и по собственному рынку. Такая стратегия, по мнению Божко, демонстрирует готовность Соединенных Штатов использовать экономику как инструмент глобального влияния.