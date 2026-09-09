Об этом он заявил в беседе с журналистами во время визита в Колумбию.

Что сказал Рубио о переговорах между Украиной и Россией?

В то же время он отметил, что пока не готов оценивать переговоры как продуктивные или непродуктивные.

"Я не хочу оценивать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные, кроме того, что они были содержательными – обсуждались новые идеи, ведь это очень сложный конфликт", – сказал Рубио.

По словам госсекретаря США, Киев и Москва пока не продемонстрировали значительной готовности идти навстречу друг другу.

В то же время Рубио считает, что дипломатический процесс может сдвинуться с мертвой точки уже в ближайшее время.

В течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать "дорожную карту" для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, который будет приемлем для обеих сторон,

– заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут самостоятельно определить условия завершения войны, потому что окончательное решение будет зависеть от Украины и России.

Американский чиновник призвал не воспринимать его оценку как чрезмерно оптимистичный прогноз. В то же время он считает, что нынешний дипломатический процесс оставляет возможность для поиска решения, которое могло бы устроить обе стороны.

Напомним, Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча Украины , США и России может состояться в ОАЭ, Швейцарии или Турции. Окончательного решения относительно площадки для переговоров пока нет, поскольку Украина получала приглашения от разных государств.

В ходе нового раунда стороны планируют обсудить, в частности, вопросы энергетики и экспорта украинского зерна. При этом Зеленский подчеркнул, что переговоры должны быть результативными, а не формальными.

Отдельным приоритетом Украины остается гуманитарное направление. Прежде всего Киев хочет добиться ускорения и увеличения количества обменов военнопленными и гражданскими лицами. Украина имеет опыт проведения переговоров на различных международных площадках и готова работать над организацией следующей встречи.

По словам Зеленского, главная задача предстоящих переговоров – достичь конкретных договоренностей по ключевым направлениям.