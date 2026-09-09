Про це він сказав у спілкуванні з журналістами під час візиту до Колумбії.

Що сказав Рубіо про переговори України та Росії?

Водночас він зауважив, що наразі не готовий оцінювати переговори як продуктивні чи непродуктивні.

"Я не хочу оцінювати їх як хороші чи погані, продуктивні чи непродуктивні, окрім того, що вони були змістовними – обговорювалися нові ідеї, адже це дуже складний конфлікт", – сказав Рубіо.

За словами держсекретаря США, Київ і Москва поки не продемонстрували значної готовності рухатися назустріч одне одному.

Водночас Рубіо вважає, що дипломатичний процес може зрушити з місця вже найближчим часом.

Протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін,

– заявив Рубіо.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати не можуть самостійно визначити умови завершення війни, адже остаточне рішення залежатиме від України та Росії.

Американський посадовець закликав не сприймати його оцінку як надмірно оптимістичний прогноз. Водночас він вважає, що нинішній дипломатичний процес залишає можливість для пошуку рішення, яке могло б влаштувати обидві сторони.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині. Остаточного рішення щодо майданчика для переговорів наразі немає, оскільки Україна отримувала запрошення від різних держав.

Під час нового раунду сторони планують обговорити, зокрема, питання енергетики та експорту українського зерна. Водночас Зеленський наголосив, що переговори мають бути результативними, а не формальними.

Окремим пріоритетом України залишається гуманітарний напрям. Передусім Київ хоче домогтися пришвидшення та збільшення кількості обмінів військовополоненими й цивільними. Україна має досвід проведення переговорів на різних міжнародних майданчиках та готова працювати над організацією наступної зустрічі.

За словами Зеленського, головне завдання майбутніх переговорів – досягти конкретних домовленостей за ключовими напрямами.