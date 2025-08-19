В то же время украинский президент Владимир Зеленский, присоединившись к европейским лидерам, назвал встречу с глазу на глаз с Трампом "лучшей" на сегодняшний день. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как в России восприняли переговоры в Белом доме?

Издание пишет, что президент США хочет постепенно ускорить процесс с помощью двусторонних переговоров между Путиным и Зеленским, после которых состоятся трехсторонние переговоры с участием самого Дональда Трампа.

Предполагают, что это может произойти до конца августа, однако Россия может создать препятствия. В МИД России уже заявили, что не согласятся на развертывание военного контингента из стран НАТО в Украине как гарантию безопасности.

Там заявили, что соответствующие силы Североатлантического альянса якобы будут "полны непредсказуемых последствий". По крайней мере, российская сторона скорее всего не считает, что американский президент отверг подобную идею.

Politico также сообщает, что Кремль почти наверняка также был недоволен, услышав, как Трамп повторяет позицию Зеленского о том, что точкой для любых переговоров о территории должна быть существующая линия фронта, а не ее границы.

Путин настаивает на любом урегулировании, которое бы предоставило ему "пояс крепостей", который ему не удалось захватить на Донбассе, что даст ему плацдарм для проникновения в другие области страны, однако Трамп об этом не упомянул.

В то же время европейская сторона знает, что Трамп переменчив, и не воспринимает ничего как должное. Мерц признал, что процесс теперь усложнится. Перед приездом Макрон отметил, что не верит, что Путин хочет мира, и хочет капитуляции Украины.

Британский чиновник в комментарии журналистам сказал, что к миру "еще долгий путь". Впрочем, по его мнению, Владимир Путин уже не будет так самодовольно улыбаться, как это было во время переговоров с США на Аляске на прошлой неделе.

Подытоживая, это был плохой день для Путина, поскольку единство Запада восстановлено, а США снова в команде,

– сказал чиновник.

Как продолжается работа над гарантиями?