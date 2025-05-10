Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его Facebook. Венгерский министр утверждает, что Трампу удалось прекратить эскалацию войны между Индией и Пакистаном – двумя ядерными державами, которая, по словам Сийярто, представляла угрозу для всего мира.

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Сийярто возлагает надежды на Трампа

Он написал, что благодаря успешному посредничеству Дональда Трампа и американского правительства между сторонами было достигнуто полное прекращение огня.

По его мнению, президент Трамп достигнет такого же успеха и в вопросе войны в Украине.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия более трех лет придерживается "промирной позиции" в вопросе российско-украинской войны.

Мы рады, что теперь это делают и те западноевропейцы, которые раньше именно за это нас атаковали, критиковали и ругали,

– добавил он.

Напомним, Венгрия с начала полномасштабного вторжения России демонстрирует откровенно пророссийскую риторику, в частности, блокирует помощь Украине на уровне ЕС, а также препятствует вступлению Украины в НАТО, продвигая интересы Кремля под прикрытием "мирных инициатив".