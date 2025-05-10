Про це розповідає 24 Канал з посиланням його Facebook. Угорський міністр стверджує, що Трампу вдалося припинити ескалацію війни між Індією та Пакистаном – двома ядерними державами, яка, за словами Сіярто, становила загрозу для всього світу.

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Сіярто покладає надії на Трампа

Він написав, що завдяки успішному посередництву Дональда Трампа та американського уряду між сторонами було досягнуто повного припинення вогню.

На його думку, президент Трамп досягне такого ж успіху і в питанні війни в Україні.

Сіярто також підкреслив, що Угорщина понад три роки дотримується "промирної позиції" у питанні російсько-української війни.

Ми раді, що тепер це роблять і ті західноєвропейці, які раніше саме за це нас атакували, критикували і лаяли,

– додав він.

Нагадаємо, Угорщина з початку повномасштабного вторгнення Росії демонструє відверто проросійську риторику, зокрема, блокує допомогу Україні на рівні ЄС, а також перешкоджає вступу України до НАТО, просуваючи інтереси Кремля під прикриттям "мирних ініціатив".