Так считают в The Washington Post, передает 24 Канал. Тогда в украинской столице погибли по меньшей мере 23 человека, в частности 4 ребенка.

Как Путин "оскорбил" Меланию Трамп?

Во время саммита на Аляске 15 августа Дональд Трамп лично передал российскому президенту письмо от своей жены. В нем первая леди США призвала Путина к установлению мира ради детей, пострадавших от войны между Россией и Украиной.

Каждый ребенок хранит в сердце одни и те же тихие мечты... Господин Путин, вы можете единолично вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству,

– написала Мелания.

В конце концов, глава Кремля не замедлил с "ответом". В ночь на 28 августа страна-агрессор в очередной раз массированно обстреляла Украину, в частности под ударом оказались жилые дома и детский сад в центре Киева.

Этот удар был оскорблением для нашей первой леди. Это также было оскорблением для президента Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены…

– пишет The Washington Post.

В издании предположили, что такие действия Путина имели целью направить Трампу и европейским лидерам, которые собрались в Белом доме, сигнал о том, что Москва сомневается в их решимости.

Обратите внимание! По данным Генпрокуратуры Украины, российские ракеты, дроны, артиллерия и даже кассетные боеприпасы поразили более 3 560 школ, из которых 371 – разрушены. В результате атак погибли 652 ребенка, 2 142 получили ранения, а еще 2 193 – остаются пропавшими без вести. По оценкам ЮНИСЕФ, еженедельно в среднем погибает или получает ранения около 16 украинских детей.

В течение нескольких месяцев Украина соглашалась на просьбу США прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и договориться об окончании войны. Но Россия продолжала нападать на гражданских, тянув время в переговорах с США.

Поэтому Трамп медленно усиливал давление на Кремль, в частности введя вторичные санкции против Индии за покупку российской нефти и увеличив продажу оружия Украине. "Но он еще не принял жестких мер против Путина", – считают аналитики.

В The Washington Post подытожили – Путин "ответил" на дипломатические усилия Трампа и искреннее письмо его жены "пощечиной", то есть "варварским нападением, который четко показывает, что ему безразлично до восстановления мелодичного смеха украинских детей".

Это должно стать последней каплей. Путин своей жестокостью продемонстрировал, что он не прекратит нападение на Украину добровольно – его надо заставить. Поэтому пусть принуждение начнется,

– говорится в заключении.

