Что известно об этом мирном плане?

Издание Axios со ссылкой на официальных лиц США и России пишет, что администрация Трампа якобы тайно консультируется с властями России при разработке нового плана по прекращению войны в Украине. В плане США 28 пунктов и высокопоставленный российский чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит на него.

Эти пункты плана можно разделить на 4 категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

В то же время непонятно, как план решит такие вопросы, как территориальный контроль на Донбассе.

Согласно данным издания, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который детально обсудил его с послом России Кириллом Дмитриевым, о чем сообщил американский чиновник.

Сам Дмитриев рассказал изданию, что провел 3 дня в Майами, общаясь с Уиткоффом и другими членами команды Трампа. К тому же он выразил оптимизм относительно шансов на успех плана. "Мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана", – прокомментировал он. Пока непонятно, как к плану отнесутся Украина и ее европейские союзники.

Указывается, что Уиткофф обсудил свой план с советником Зеленского по нацбезопасности Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами, подтвердил Axios украинский чиновник. "Мы знаем, что американцы над чем-то работают", – сказал изданию украинский чиновник.

Дмитриев сообщил, что основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, согласованные Трампом и Путиным на Аляске в августе, и подготовить предложение "по урегулированию украинского конфликта, а также по восстановлению российско-американских отношений и решению проблем безопасности России".

Что говорят в Кремле?