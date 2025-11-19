Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios.
Що відомо про цей мирний план?
Видання Axios із посиланням на офіційних осіб США та Росії пише, що адміністрація Трампа начебто таємно консультується з владою Росії під час розроблення нового плану з припинення війни в Україні. В плані США 28 пунктів і високопоставлений російський чиновник заявив, що з оптимізмом дивиться на нього.
Ці пункти плану можна розділити на 4 категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією і Україною.
Водночас незрозуміло, як план вирішить такі питання, як територіальний контроль на Донбасі.
Відповідно до даних видання, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який детально обговорив його з послом Росії Кирилом Дмитрієвим, про що повідомив американський чиновник.
Сам Дмитрієв розповів виданню, що провів 3 дні в Маямі, спілкуючись із Віткоффом та іншими членами команди Трампа. До того ж він висловив оптимізм щодо шансів на успіх плану. "Ми відчуваємо, що російська позиція дійсно почута", – прокоментував він. Наразі незрозуміло, як до плану поставляться Україна і її європейські союзники.
Вказується, що Віткофф обговорив свій план із радником Зеленського з нацбезпеки Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український посадовець. "Ми знаємо, що американці над чимось працюють", – сказав виданню український чиновник.
Дмитрієв повідомив, що основна ідея полягала в тому, щоб узяти принципи, узгоджені Трампом і Путіним на Алясці в серпні, і підготувати пропозицію "з врегулювання українського конфлікту, а також з відновлення російсько-американських відносин і вирішення проблем безпеки Росії".
Що кажуть в Кремлі?
- В Кремлі прокоментували інформацію видання Axios про те, що США і Росія нібито таємно розробляють план із припинення війни в Україні.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву, вказавши, що говорити про будь-які зрушення поки зарано Він заявив, що крім обговорень під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці, інших переговорів поки що не вели, і заявив, що в Москві не фіксують змін, які "були б гідними офіційного коментаря".
- "Були обговорення в Анкориджі, і на додаток до цих обговорень, поки що немає ніяких новацій, які можна було б повідомити", – сказав він.