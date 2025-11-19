Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios.

Що відомо про цей мирний план?

Видання Axios із посиланням на офіційних осіб США та Росії пише, що адміністрація Трампа начебто таємно консультується з владою Росії під час розроблення нового плану з припинення війни в Україні. В плані США 28 пунктів і високопоставлений російський чиновник заявив, що з оптимізмом дивиться на нього.

Ці пункти плану можна розділити на 4 категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією і Україною.

Водночас незрозуміло, як план вирішить такі питання, як територіальний контроль на Донбасі.

Відповідно до даних видання, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який детально обговорив його з послом Росії Кирилом Дмитрієвим, про що повідомив американський чиновник.

Сам Дмитрієв розповів виданню, що провів 3 дні в Маямі, спілкуючись із Віткоффом та іншими членами команди Трампа. До того ж він висловив оптимізм щодо шансів на успіх плану. "Ми відчуваємо, що російська позиція дійсно почута", – прокоментував він. Наразі незрозуміло, як до плану поставляться Україна і її європейські союзники.

Вказується, що Віткофф обговорив свій план із радником Зеленського з нацбезпеки Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український посадовець. "Ми знаємо, що американці над чимось працюють", – сказав виданню український чиновник.

Дмитрієв повідомив, що основна ідея полягала в тому, щоб узяти принципи, узгоджені Трампом і Путіним на Алясці в серпні, і підготувати пропозицію "з врегулювання українського конфлікту, а також з відновлення російсько-американських відносин і вирішення проблем безпеки Росії".

Що кажуть в Кремлі?