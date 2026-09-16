Подробности сообщает издание The Copenhagen Post.

Что известно об инциденте?

Утром 16 сентября на улице в Гладсаксе, где проживает глава оборонного ведомства, работали военные специалисты по обезвреживанию боеприпасов вместе со специальным роботом Telemax для обследования опасных предметов.

Министр обороны Йеппе Бруус лично прокомментировал ситуацию, чтобы успокоить местных жителей и объяснить причину массового присутствия силовиков.

Сегодня утром возле моего частного дома было много полиции из-за найденного в этом районе дрона. Проверка подобных объектов является абсолютно стандартной процедурой для правоохранительных органов,

– отметил Йеппе Бруус.

Глава ведомства уточнил, что обнаруженный аппарат оказался обычным хобби-дроном, а ситуацию сразу взяли под полный контроль. В настоящее время правоохранители и саперы уже завершили работу на месте происшествия.

Где еще происходили подобные случаи?

Накануне в Германии правоохранители проводили масштабную операцию после того, как неподалеку от Ганновера обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Дрон упал в безлюдной местности примерно в километре от авиабазы ​​Бундесвера в Вунсторфе.

Также в ночь на 15 сентября произошел беспрецедентный случай: в воздушное пространство Литвы залетел беспилотник, его сбили итальянские истребители НАТО.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что беспилотник, вероятно, был русским. Он залетел со стороны Беларуси и упал вблизи Круонисской ГАЭС. Военные Литвы и НАТО устанавливают его происхождение и обстоятельства инцидента.