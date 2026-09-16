Подробиці повідомляє видання The Copenhagen Post.

Що відомо про інцидент?

Зранку 16 вересня на вулиці в Гладсаксе, де мешкає очільник оборонного відомства, працювали військові фахівці з знешкодження боєприпасів разом із спеціальним роботом Telemax для обстеження небезпечних предметів.

Міністр оборони Єппе Бруус особисто прокоментував ситуацію, аби заспокоїти місцевих жителів і пояснити причину масової присутності силовиків.

Сьогодні вранці біля мого приватного будинку було багато поліції через знайдений у цьому районі дрон. Перевірка подібних об'єктів є абсолютно стандартною процедурою для правоохоронних органів,

– зазначив Єппе Бруус.

Очільник відомства уточнив, що виявлений апарат виявився звичайним хобі-дроном, а ситуацію одразу взяли під повний контроль. Наразі правоохоронці та сапери вже згорнули роботу на місці події.

Де ще ставалися подібні випадки?

Напередодні в Німеччині правоохоронці проводили масштабну операцію після того, як неподалік від Ганновера виявили уламки невідомого безпілотника. Дрон упав у безлюдній місцевості приблизно за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі.

Також у ніч проти 15 вересня стався безпрецедентний випадок: до повітряного простору Литви залетів безпілотник, який збили італійські винищувачі НАТО.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що безпілотник, імовірно, був російським. Він залетів із боку Білорусі та впав поблизу Круонісської ГАЕС. Наразі військові Литви й НАТО встановлюють його походження та обставини інциденту.