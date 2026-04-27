Китай в первых комментариях осудил любые незаконные и насильственные действия. Об этом сообщили в Sky News.

Как в Китае отреагировали на покушение?

Представитель МИД Китая Линь Цзянь во время пресс-конференции осудил нападение на Трампа и заявил, что его страна выступает против таких насильственных действий.

Китай обратил внимание на этот инцидент со стрельбой. Мы выступаем против и осуждаем акты незаконного насилия,

– заявил Линь Цзянь.

В издании отметили, что Дональд Трамп должен посетить Пекин 14 – 15 мая, где встретится с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Это будет первый визит президента США в страну за восемь лет.

Вниманию! Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала рассказал, что инцидент со стрельбой и покушением на лидера США мог быть спланированной пиар-акцией для повышения рейтинга Трампа. Он добавил, что это должно установить следствие, ведь следует много нюансов.

Последние новости о покушении на Трампа

В Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле Хилтон прозвучали выстрелы, Дональда Трампа эвакуировали, он в безопасности. Известно, что ранее в этом отеле произошло покушение на Рональда Рейгана.

Нападавшего, которым оказался 31-летний Коул Томас Аллен, задержали, и он обвинен в использовании огнестрельного оружия во время насильственного преступления.

Дональд Трамп также "набросился" на журналистку, которая перед ним зачитала записи подозреваемого в покушении на него. Один из отрывков содержал намеки на то, что Трамп является насильником.