Иначе США и Россия навяжут соглашение, которое будет невыгодным для ЕС и Украины.

Как Вервер оправдался за свои слова?

По данным корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед началом заседания Европейского совета 19 марта объяснил свою позицию относительно будущих отношений между ЕС и Россией.

Он уточнил, что говорит о нормализации только в контексте достижения приемлемого и устойчивого мира с Россией, то есть это долгосрочная перспектива. Де Вевер добавил, что его взгляды совпадают с позицией министра иностранных дел Максима Прево: Бельгия продолжает полностью поддерживать Украину и удерживать высокое давление на Россию, включая поддержку 20-го пакета санкций.

Премьер объяснил, что не считает нормальной ситуацию, когда ЕС участвует в финансировании войны, но не представлен за столом переговоров.

Мы должны вести переговоры, чтобы достичь приемлемого для всех мира,

– подчеркнул Вервер.

Какие свои слова о России объяснил премьер Бельгии?

По словам Вевера, только при поддержке США можно поставить Россию на колени. Впрочем, Вашингтон кажется импонирует больше Москве, чем Киеву.

Без США ЕС не может запугать Путина, предоставляя оружие Украине и вводя санкции. Поэтому, по мнению бельгийского премьера остается лишь один выход – заключить соглашение.

В интервью бельгийской газете L'Echo Де Вевер сказал, сказал, что Европа "должна нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии". Это, по словам политика, было бы здравым смыслом. Он также добавил, что "за закрытыми дверями" европейские лидеры соглашаются с ним.

Вевера раскритиковали за эти слова на встрече министров ЕС в Брюсселе в понедельник, 16 марта. Они отметили, что Европа не будет покупать газ у России и не будет финансировать ее военную машину. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в свою очередь заявил, что "диалог не тождественен нормализации".

Он отметил, что Россия пока не допускает европейских представителей к переговорам и ставит слишком жесткие условия, поэтому разговоры о нормализации кажутся проявлением слабости и вредят единству Европы.

В интервью Reuters главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что заявления Вервера противоречат официальной политике ЕС, которая предусматривает сохранение давления на Москву из-за вторжения в Украину и постепенное сокращение использования российских энергоносителей. Де Вевер утверждал, что европейские лидеры "за закрытыми дверями" соглашаются с ним, но Каллас опровергла это, отметив, что на ее наблюдениях такого желания нет.

Она предупредила, что нормализация отношений с Россией может стимулировать новые войны, поэтому ЕС должен оставаться бдительным и не давать Москве того, чего она хочет, поскольку ее аппетиты будут только расти.

Справка: Хотя ЕС существенно сократил импорт энергии из России после полномасштабного вторжения, часть поставок еще остается. Блок планирует отказаться от российского газа до 2027 года. В следующем месяце ожидается предложение запретить остатки импорта российской нефти, которая идет в Венгрию и Словакию.